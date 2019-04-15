19:00
15 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, 13 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, 13 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Інтерпол передав Крючкова НАБУ: чому саме перед другим туром виборів і до чого тут Порошенко

      95 Читать новость на русском
      Дмитра Крючкова Інтерпол передав НАБУ - до чого тут Порошенко
      Крючков, брати Суркіси, Кононенко / Колаж 24 каналу

      Бізнесмена Дмитра Крючкова німецький департамент Інтерполу передав з Мюнхена до Києва 15 квітня. Крючкова розшукували за підозрою в участі у масштабних розкраданнях в обленерго. Мова про організацію корупційних схем в енергетиці і розподіл грошових потоків між братами Суркісами та Ігорем Кононенком, другом Петра Порошенка.

      До Києва рейсовим літаком в аеропорт "Бориспіль" під наглядом працівників Інтерполу прибув арештований у Німеччині український бізнесмен Дмитро Крючков. Детективи НАБУ у супроводі прокурорів САП взяли Крючкова під варту та доправили до СІЗО. Адвокати підозрюваного спостерігали увесь процес. Далі – суд та обрання запобіжного заходу.

      Дивіться розслідування "Схем": Як соратник Порошенка Кононенко заробляв на схемах в енергетиці

      Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький раніше заявив, що екс-нардепу Дмитру Крючкову, коли він прибуде в Україну, нададуть охорону. Але також йому оголосять підозру і оберуть запобіжний захід. Про це повідомив Інтерфакс. При цьому САП докладатиме усіх зусиль, щоб Крючков "дав свідчення, які він має намір дати".

      Найімовірніше, мовиться про свідчення у справі про розкрадання в обленерго, до яких можуть бути причетні брати Ігор та Григорій Суркіси та Ігор Кононенко, якого часто називають "правою рукою" Петра Порошенка.

      Відео розслідування "Схем" у справі розкрадання грошей в обленерго:

      Самого Дмитра Крючкова звинувачують за статтею про "привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Прокурори вимагатимуть для нього в суді обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про заставу може мовитися тільки у розмірі, співмірному збитку від скоєних злочинів.

      Хто такий Дмитро Крючков? Це колишній народний депутат. Із 2006 року півтора року був у фракції "Блоку Юлії Тимошенко", працював у комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. У 2014 році став керівником приватної компанії "Енергомережа". За рік вона взяла під контроль роботу кількох обленерго. У квітні 2018 року у Німеччині його затримали за запитом українських правоохоронців. ​Детективи НАБУ й антикорупційні прокурори підозрюють його у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго", понад 60% акцій якого належать державі.

      Скільки збитків міг заподіяти Крючков Україні

      Детектив НАБУ Роман Войтюк назвав "Схемам" суму заподіяних збитків, яка фігурує в провадженнях: "Крючковим та іншими особами (залученими до корупційної схеми – 24 канал) заподіяно збитків на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень".

      Читайте також: НАБУ: Суркісам загрожує від 7-ми до 12-ти років позбавлення волі

      "Крючков Дмитро Васильович діяв не одноособово, йому надавалися вказівки іншими особами, і він ці вказівки виконував. На даний час ми встановлюємо всіх причетних осіб, у тому числі тих, хто давали ці вказівки", – додав детектив НАБУ.


      Дмитро Крючков може дати важливі свідчення у справі про розкрадання грошей з обленерго

      ​У 2016 році Крючкова оголосили у розшук. У 2018 році його затримали правоохоронці Німеччини. За місяць він вийшов під заставу у 100 тисяч євро, взявши зобов’язання, що він не залишатиме Німеччину, поки вирішується питання його екстрадиції в Україну. Крючков відмовився від спроби отримати політичний притулок і добровільно погодився на екстрадиційний арешт: хотів, щоб його скоріше повернули до України.


      Ігоря Кононенка часто називають "правою рукою" Петра Порошенка

      Чому екстрадицію здійснили перед другим туром виборів

      До слова, ГПУ скеровувала запит в Німеччину, і спершу розглядалась інша дата екстрадиції – 22 квітня (тобто вже після дня голосування у другому турі президентських виборів в Україні). Але в Німеччині цього дня вихідний – відзначають Великодні свята. Саме тому екстрадицію вирішили здійснити раніше.


      Журналісти підозрюють, що Порошенко знав про злочинні схеми, організовані Крючковим

      Чому екстрадиція Крючкова може бути важливою для Порошенка

      Журналісти "Схем" опублікували ряд телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова та братів Суркісів, у яких мова йде про контроль рахунків державних підприємств. Розслідувачі зіставили телефонні розмови з відкритими даними, документами і реальними подіями, які стосуються періоду весни-літа 2015 року. Під час спілкування фігуранти обговорюють незаконні способи отримання і збереження контролю над обласними енергопостачальними компаніями: Запоріжжяобленерго, Черкасиобленерго і Харківобленерго.

      Зверніть увагу: Як близький соратник Порошенка Кононенко причетний до афер в енергетиці

      Багато розмов при цьому стосуються розподілу між учасниками схеми значних сум готівкою. Зокрема, розмова Дмитра Крючкова з народним депутатом Ігорем Котвіцьким, наведений в розслідуванні, свідчить, що президент Петро Порошенко був знайомий з ситуацією з розкраданням коштів і "дав добро". Саме тому серед журналістів активно обговорюють версію, що Крючков в Україні свідчитиме проти Порошенка.

      blog_ava
      Зеленський: Шоумен може стати президентом, а президент, що став шоуменом, – це прикро
      сьогодні
      6717
      Теги: Новини України Петро Порошенко Розслідування НАБУ Інтерпол Корупція САП
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      После выборов рая не будет, или Голосовать надо мозгом
      сьогодні , 17:03 После выборов рая не будет, или Голосовать надо мозгом
      Ян Валетов 1255
      Усик може перемагати будь-якого важковаговика, – екс-тренер збірної України з боксу Сосновський
      сьогодні , 16:02 Усик може перемагати будь-якого важковаговика, – екс-тренер збірної України з боксу Сосновський
      Станіслав Безушко 457
      Почему Минобороны только сейчас "заметило" уклонение Зеленского от мобилизиции?
      сьогодні , 15:10 Почему Минобороны только сейчас "заметило" уклонение Зеленского от мобилизиции?
      Юрій Бутусов 3663
      Порошенко і Зеленський про ринок землі: що говорять кандидати
      сьогодні , 14:33 Порошенко і Зеленський про ринок землі: що говорять кандидати
      6051
      "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
      сьогодні , 13:02 "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
      3463
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук