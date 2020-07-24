Прессекретар прокуратури Харківщини у 2014 році їздив на форум путіністів, – журналіст
Прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко міг брати участь у серпні 2014 року у Всеросійському молодіжному форумі "Селігер". Це відомий з'їзд молодих прихильників Путіна.
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив журналіст Павло Федосенко. Він опублікував фото з нібито посвідченням Дмитра Чубенка як учасника "Селігеру 2014".
Зверніть увагу Тотальна диктатура або розвал путінської вертикалі: чому РФ тріщить по швах?
Федосенко підкреслено звернув увагу на дату, коли було видано посвідчення учасника "Селігеру" – серпень 2014 року. Саме тоді відбувалися трагічні Іловайський котел і оборона Донецького аеропорту.
Селігер – це форум юних путіністов в Росії.
Август 2014 року – це оборона ДАП і початок Іловайської трагедії.
Дмитро Чубенко – це новий прессекретар обласної прокуратури.
Селфі з Жириновським викладаємо – або вистачить цього?
– підписав пост Федосенко.