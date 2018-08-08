Дмитро Комаров показав, як виглядав 18 років тому: рідкісне фото

Український телеведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав свої архівні фотографії.

Дмитро Комаров опублікував новий знімок на своїй сторінці в Instagram.

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На фото, яке було зроблено ще у 2000 році, ведучий позує разом з сестрою Ангеліною.

"Мама знайшла і відправила нам класне фото 2000 року. Не можу не поділитися. Ми з сестрою Ангеліною. Я неодмінно з фотоапаратом... Минуло 18 років", – прокоментував світлину ведучий.



Дмитро Комаров з сестрою Ангеліною у 2000 році

Ангеліна Комарова також опублікувала архівне фото і назвала Дмитра "суворим хлопчиком-красунчиком 17 років тому".

"Зазвичай брат називає мене "мала", а сьогодні я йому можу сміливо сказати "малий", – додала сестра Комарова.



Дмитро Комаров з сестрою Ангеліною у 2000 році