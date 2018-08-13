Дмитро Комаров показав, як "влип" у халепу: фото

Український телеведучий шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів своїм шанувальникам, як проходять зйомки нового сезону проекту в Бразилії.

Про один з курйозних інцидентів Комаров розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Дмитро Комаров знімав новий сюжет поблизу річки Амазонка в Південній Америці, де він неочікувано провалився у мул і встряг. На допомогу ведучому прийшов оператор тревел-шоу Олександр Дмітрієв.

Хотів дати дорогу людям з валізами. Думав, під ногами пісок. Наступив і провалився, влип у мул. Подзвонив Сані, щоб він повернувся, забрав рюкзак і зняв, як я вибираюся і шукаю взуття,

– розповів Діма.



Дмитро Комаров в Бразилії / Усі фото – Instagram