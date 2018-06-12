Дмитро Кривенко виграв чемпіонат світу зі слем-данків

Українець підтвердив статус найкращого данкера планети. Дмитро Кривенко вдруге в кар'єрі виграв чемпіонат світу зі слем-данків. У фіналі турніру на Філіппінах українець переміг француза Гая Дюпуа.

Інший наш данкер Вадим Піддубченко кваліфікацію пройти не зумів. У вирішальній частині змагання Дюпуа так і не виконав перший данк. А от Кривенко тричі вдало забивав м'яч зверху.

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За свої слеми Дмитро загалом отримав 79 балів. І доволі впевнено на 19 очок випередив опонента.

"Це фантастично. Двічі виграти золоту медаль чемпіонату світу. Це багато для мене означає. Адже, я змагаюся для України. І сюди прилетів для того, аби прославити свою державу", – зазначив чемпіон світу зі слем-данків Дмитро Кривенко.