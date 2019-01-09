Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів про схеми в біатлоні. Зокрема, спортсмен згадав, як йому пропонували "здати" гонку.

Підручний запевнив, що відразу відмовився від пропозиції "здати" гонку.

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"Одного разу було, але я відразу відкинув цю пропозицію. Навіть не розглядав. На мене вийшли через іншу людину, якому написали в соцмережі. Хотіли заробити, але для мене це нонсенс. Я в біатлоні не стільки через гроші, скільки через особисті амбіції і мотивації показувати результат, боротися за кожне місце", — сказав Підручний в інтерв'ю каналу SportTravelerUA.

Додамо, що Підручний розповів як українські біатлоністи заробляють на життя. Капітан чоловічої збірної України запевнив, що його зарплата далеко не така висока, як у футболістів, тенісистів, боксерів.

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