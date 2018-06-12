Дмитро Шуров показав, як відпочиває з дружиною в Італії: чарівні фото

Знаменитий український співак Дмитро Шуров, більш відомий Pianoбой, відправився на відпочинок з дружиною Ольгою. Зіркова пара обрала сонячну Італію, яка неймовірно виглядає на знімках подружжя.

В одному з інтерв'ю Дмитро Шуров зізнався, що черпає натхнення з сімейних посиденьок. Саме це стимулює артиста на створення нових пісень та музики. Відтак Pianoboy вирішив спільно з дружиною відпочити у сонячній та колоритній Італії.

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Співак опублікував ніжне фото з Риму, на якому Оля Шурова мило обіймає його. Пара виглядає дуже щасливо, що відзначили користувачі мережі. Автором знімку була фотограф Аліна Красієва.

Римські канікули чуйними очима Аліни Красієвої, або перенестись з Рinterest в реальність разом,

– написав Дмитро Шуров.

Допис, поширений Dmitry Shurov (@dmitry_shurov) 11 Чер 2018 р. о 4:21 PDT

Подружжя насолоджується не тільки спілкуванням один з одним, але й смачними стравами Італії. Похід до ресторану висвітлив як Дмитро Шуров, так і його чарівна дружина.

"Любіть, слухайте та цінуйте рідних, бо не буде з ким випити (вино, – ред.)", – написав Дмитро Шуров.

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Допис, поширений Dmitry Shurov (@dmitry_shurov) 7 Чер 2018 р. о 11:20 PDT

Допис, поширений Оля Шурова (@home_goddess) 7 Чер 2018 р. о 11:00 PDT

Окрім цього, Pianoбой поділився іншими кадрами з відпочинку та вже продемонстрував прилив натхнення. "Перше в Римі, шукаю рими", – зазначив Дмитро Шуров, демонструючи красу міста. Відомо, що одразу після сонячної Італії пара відправиться до Нідерландів.

Допис, поширений Dmitry Shurov (@dmitry_shurov) 5 Чер 2018 р. о 1:27 PDT