Дмитро Сосновський покинув збірну України з боксу після 14 років співпраці

Дмитро Сосновський більше не працювати тренером чоловічої національної збірної України з боксу. Сосновський написав заяву за власним бажанням.

Як передає iSport.ua, президент Федерації боксу України Володимир Продивус попросив Сосновського написати відповідну заяву.

Читайте також: Боксерські організації WBC й IBF змінюють правила: реформи торкнуться Усика та Гвоздика

Дмитро Сосновський очолював збірну України протягом 14 років. На цей час припав період виступу "золотої команди" на чолі з Василем Ломаченком, Олександром Усиком і Олександром Гвоздиком. Ця команда двічі ставала найкращою в Європі, раз — найкращою у світі, а на трьох Олімпійських іграх підопічні Сосновського виграли 7 медалей, в тому числі 5 на Олімпіаді в Лондоні.

Сам Дмитро Сосновський визнавався 2011 року найкращим тренером світу за версією АІБА.

Ім'я нового головного тренера чоловічої збірної стане відомо найближчим часом. На цю посаду розглядаються кандидатури Леоніда Лоївського, Олександра Поліщука та Олександра Хижняка-старшого.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24