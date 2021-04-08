У Харкові відбувся суд над 19-річним Дмитром Габишевим, який напідпитку в Land Cruiser спричинив смертельне ДТП. Через нього загинули 41-річний рятувальник із 15-річною донькою. Молодику 8 квітня присудили 9 років в'язниці.

Прокурор справи просив у суду дати 10 років ув'язнення. Дружина та матір загиблих Любов Азаренкова незадоволена вироком.

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Любов Азаренкова після вироку суду / Фото Суспільного

Детальніше про судове засідання

Суд визнав обтяженням те, що хлопець їхав без прав і в стані сп'яніння. Однак пом'якшувальними обставинами стали відшкодування шкоди й визнання власної провини.

Підсудний має сплатити потерпілій 2 мільйони гривень 100 тисяч із них він вже переказав. З урахуванням цього суд вирішив дати хлопцю на 1 рік менший термін ув’язнення, ніж можливо за таким звинуваченням.

Я тобі не дам вийти раніше! Подивися, що ти натворив!

— додала після вироку Любов Азаренкова



Засудженому показують фото людини, яка через нього загинула / Фото Суспільного

Як повідомляє Суспільне, на засіданні родичі загиблих тримали в руках їх портрети. Адвокат потерпілих сказав, що вже має згоду клієнтів на апеляцію, яку вони планують подавати.

Що відомо про справу Габишева