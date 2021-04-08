Загибель підполковника ДСНС Азаренкова з донькою в ДТП : мажору Габишеву дали 9 років

У Харкові відбувся суд над 19-річним Дмитром Габишевим, який торік напідпитку в Land Cruiser спричинив смертельну ДТП. Через нього загинули 41-річний рятувальник Микола Азаренков і його 15-річна донька. Молодику 8 квітня присудили 9 років в'язниці.
Джерело:Прокуратура Харківщини
Прокурор справи просив у суду дати 10 років ув'язнення. Дружина та матір загиблих Любов Азаренкова незадоволена вироком.
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Любов Азаренкова після вироку суду / Фото Суспільного
Детальніше про судове засідання
Суд визнав обтяженням те, що хлопець їхав без прав і в стані сп'яніння. Однак пом'якшувальними обставинами стали відшкодування шкоди й визнання власної провини.
Підсудний має сплатити потерпілій 2 мільйони гривень 100 тисяч із них він вже переказав. З урахуванням цього суд вирішив дати хлопцю на 1 рік менший термін ув’язнення, ніж можливо за таким звинуваченням.
Я тобі не дам вийти раніше! Подивися, що ти натворив!
— додала після вироку Любов Азаренкова
Засудженому показують фото людини, яка через нього загинула / Фото Суспільного
Як повідомляє Суспільне, на засіданні родичі загиблих тримали в руках їх портрети. Адвокат потерпілих сказав, що вже має згоду клієнтів на апеляцію, яку вони планують подавати.
Що відомо про справу Габишева
- Аварія Land Cruiser і Lanos сталася на трасі Київ – Харків – Довжанський 21 жовтня.
- Одразу після ДТП хлопець казав, що за рулем був не він.
- Габишева взяли під варту 22 жовтня.
- На засіданні 23 жовтня хлопець повністю визнав свою вину.
- Загиблий Дмитро Азаренков очолював 32 пожежно-рятувальну частину Харкова. Він разом із донькою перебував у Lanos.
- Перед цим мажора вже ловили п'яним за кермом. Але тоді його лише притягували до адміністративної відповідальності.