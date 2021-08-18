Літом стовпчик термометра в установі сягає 34 градуси, а вентиляції в приміщеннях немає. На спеку в історичному музеї скаржиться його єдина працівниця та завідувачка Яна Тимошенко, проте це безрезультатно.

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Термос у дії

Жінка розповіла, що інцидент стався в кабінеті Дмитра Яворницького. Дитині стало погано та вона різко впала на підлогу.

Дівчинка приземлилася на спину. Проте Тимошенко зазначила, що їй досить сильно пощастило. Поряд був кут стола, об який дитина могла вдаритися головою.

Також керівниця музею розповіла, що раніше таке там вже траплялося. Завжди ці випадки зумовленні надто високою температурою в приміщенні.

Металевий дах, залізобетонні перекриття і товщина стін 70 сантиметрів. Термос у дії,

– написала у своєму фейсбуці Яна Тимошенко.

Псуються експонати музею

За словами працівниці установи, через високу температуру там псуються унікальні меморіальні експонати. Зокрема, 10 серпня там впала картина, в якої розсохлася рама.

Тимошенко написала, що багато разів зверталася до адміністрації. Проте жодної реакції на це ще не було.



Звернення, які писала працівниця музею / Фото Яни Тимошенко

У чому небезпека втрати свідомості дитини

Зазвичай перед непритомністю діти скаржаться на слабкість, запаморочення, нудоту. Окрім цього швидко блідне шкіра, а тіло дитини вкривається холодним липким потом.

Такі ситуації вкрай небезпечні, бо коли дитина втрачає свідомість, вона падає і може отримати травму. Також можливе виникнення блювоти, а блювотні маси можуть потрапити в дихальні шляхи. Як допомогти дитині, коли таке трапляється – за посиланням.

