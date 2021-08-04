Про нещасний випадок стало відомим 4 серпня. У поліцію про це повідомили з лікарні, де перебуває хлопчик.

Читайте також У центрі Дніпра 4-річний хлопчик впав на фонтан: малюк помер у лікарні – відео

Зробив це випадково

У поліцію зателефонували 3 серпня приблизно о 18.00. Хлопчик знайшов зброю у шафі та випадково вистрелив собі в ногу. Це була пневматична гвинтівка його батька.

Про стан хлопчика не повідомляють. Відомо, що він отримав кілька тілесних ушкоджень.

Чи покарають батьків

За даними поліції, дозвіл на таку зброю не потрібен. Щоправда, батьків хлопчика притягли до адміністративної відповідальності. Їм оголосили адміністративне порушення за невиконання обов'язків щодо виховання дитини.

На місці працювали поліцейські № 4 відділення Нацполіції Дніпропетровщини.

Зверніть увагу! Нещодавно в Кременчуці важко травмувалась 12-річна дівчинка. Вона впала з батута. У дитини – травми шиї, забій грудно-поперекового відділу хребта, компресійний перелом тіла. Трапилось це через необережність.