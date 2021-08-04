Дістав татову гвинтівку: в Дніпрі 10-річний хлопчик прострелив собі ногу

У Самарському районі Дніпра 10-річний хлопчик вистрелив собі в ногу. Дитина знайшла гвинтівку вдома у шафі. Зброя належала батькові хлопчика. Зараз потерпілого відвезли до лікарні.

Про нещасний випадок стало відомим 4 серпня. У поліцію про це повідомили з лікарні, де перебуває хлопчик.

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Зробив це випадково

У поліцію зателефонували 3 серпня приблизно о 18.00. Хлопчик знайшов зброю у шафі та випадково вистрелив собі в ногу. Це була пневматична гвинтівка його батька.

Про стан хлопчика не повідомляють. Відомо, що він отримав кілька тілесних ушкоджень.

Чи покарають батьків

За даними поліції, дозвіл на таку зброю не потрібен. Щоправда, батьків хлопчика притягли до адміністративної відповідальності. Їм оголосили адміністративне порушення за невиконання обов'язків щодо виховання дитини.

На місці працювали поліцейські № 4 відділення Нацполіції Дніпропетровщини.