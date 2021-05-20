Ґвалтування тривали протягом всього квітня та травня. Про це розповіли журналістам анонімні джерела.
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Що відомо про цей випадок
- ЗМІ пишуть, що це трапилося в приміщенні багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру "Зоряний".
- Він розташований на вулиці Ляшко-Попеля.
- Насилля чинив хлопець, якому приблизно 12 років (народився у 2009 році).
- Коли про це стало відомо, мама хлопця, який потерпав від знущань, звернулася до поліції.
- Тому невдовзі деталі інциденту буде встановлювати слідство.
У коментарі 24 каналу в поліції Дніпра сказали, що поки інформацію про цей випадок перевіряють. Однак сказати, чи було це насправді, не можуть.
Розташування центру "Зоряний", де, ймовірно, ґвалтували хлопця / Карта google