У Дніпрі 11-річного хлопчика ґвалтував однокласник: знущання тривали 2 місяці

13:06

В одному з навчальних закладів Дніпра хлопчика протягом 2 місяців ґвалтував однокласник. Постраждалому внаслідок сексуального насильства 11 років. До правоохоронців уже звернулись. Однак у поліції поки цей випадок не коментують.