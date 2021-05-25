У Дніпрі школяр підпалив себе заради відео: який стан 12-річного зараз

У Дніпрі 12-річний хлопчик облився займистою рідиною та загорівся. У поліції кажуть, що це випадковість. Однак ЗМІ повідомляють, що він себе підпалив спеціально, щоб зняти відео. Стало відомо, який стан дитини.

Внаслідок події приблизно 40% поверхні тіла хлопця обгоріли. Про це 24 травня розповів журналістам завідувач реанімації обласної дитячої лікарні Дніпра Сергій Єгоров.

Теж про школяра Відірвало пальці: у руках харківського підлітка вибухнув павербенк

Який стан дитини зараз

За словами медика, потерпілий перебуває на підтримці апарату ШВЛ. Однак досі є загроза його життю.

У дитини також є опік дихальних шляхів. Всі опіки полум'ям, тому вони дуже глибокі. У таких випадках пошкоджується шкіра та підшкірна жирова клітковина. Дуже часто полум’я зачіпає і м'язи.

– сказав Сергій Єгоров.

Також він додав, що в хлопця ушкоджені обличчя, верхні кінцівки, грудна клітина та спина.

Більше про сам інцидент

У поліції Дніпра розповіли, що двоє дітей знайшли невідому займисту суміш у парку та вирішили її підпалити. Вогонь перекинувся на одного з хлопчиків і він отримав опіки.

Однак місцеве видання "Дніпро TV" повідомляє, що школяр підпалив себе навмисно. Нібито він з другом знайшов займисту речовину в парку "20-річчя перемоги" і вирішив себе підпалити. Це було йому потрібно, щоб зняти відео для соцмереж.

Що загрожує батькам

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про злісне невиконання батьківських обов'язків. Якщо суд встановить, що винні батьки школяра, то їм загрожує від 2 до 5 років в'язниці.

Зверніть увагу! У школі Херсонській області учень 8 класу принижував молодшого школяра. Зокрема, підліток змушував шестикласника говорити нецензурні слова, обмотатися плівкою та навіть наказав виносити з дому гроші. Це все було заради відео, яке він знімав.