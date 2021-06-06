Інцидент стався 4 червня об 11:07 у місті Дніпро на вулиці Шолохова. Про нього повідомили за екстреним номером 101 очевидці.
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У Дніпрі жінку з балкона довелося рятувати працівникам ДСНС
Рятувальники прибули за викликом на вулицю Шолохова у Дніпрі до однієї з багатоповерхівок.
- На місці подій вони побачили жінку, яку випадково зачинила на балконі її дворічна дитина.
- Один зі співробітників ДСНС піднявся драбиною, і через відчинене вікно дістався квартири на 4 поверсі.
- Добиратися ж до квартири довелося насилу – відкрили двері лише за допомогою спеціального інструменту.
Тільки тоді господарка квартири змогла повернутися додому та до дитини.
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