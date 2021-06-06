У Дніпрі 2-річна дитина закрила маму на балконі: довелося кликати рятувальників

У Дніпрі фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували жінку з балкона її ж квартири. Річ у тім, що свою маму зачинила на балконі дитина.

Інцидент стався 4 червня об 11:07 у місті Дніпро на вулиці Шолохова. Про нього повідомили за екстреним номером 101 очевидці.

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У Дніпрі жінку з балкона довелося рятувати працівникам ДСНС

Рятувальники прибули за викликом на вулицю Шолохова у Дніпрі до однієї з багатоповерхівок.

На місці подій вони побачили жінку, яку випадково зачинила на балконі її дворічна дитина.

Один зі співробітників ДСНС піднявся драбиною, і через відчинене вікно дістався квартири на 4 поверсі.

Добиратися ж до квартири довелося насилу – відкрили двері лише за допомогою спеціального інструменту.

Тільки тоді господарка квартири змогла повернутися додому та до дитини.

Рятували жінку з балкона 4 працівників особового складу ДСНС та пожежно-рятувальна машина.

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