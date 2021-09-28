У Дніпрі 20-річний хлопець забарикадувався у покинутій машині та помер: моторошне відео
Джерело:"Інформатор"
Правоохоронці з'ясовують обставини смерті молодого чоловіка, який був безхатьком та жив у покинутому мікроавтобусі у центрі Дніпра. Тіло чоловіка знайшли 27 вересня.
Як зазначили свідки інциденту, чоловік працював охоронцем в одному з місцевих житлових комплексів – відкривав та закривав шлагбаум для заїзду мешканців. Помер він після нічної зміни.
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Коли хлопець не вийшов на роботу, люди запідозрили щось недобре.
Довелося викликати рятувальників
Хлопець жив поряд із новим ЖК, де й працював / Фото "Інформатора"
- Відкрити двері мікроавтобуса, який слугував для чоловіка домом, самостійно люди не змогли. Тому на місце події викликали бійців ДСНС.
- Рятувальники з'ясували, що хлопець ретельно забарикадувався у салоні. Близько 14:00 27 вересня тіло безхатька витягли за допомогою спецзасобів.
- Правоохоронці кажуть, що мешкав померлий у повній антисанітарії.
За попередніми даними, юнак помер через ненасильницьку смерть. Втім, точну причину з'ясують під час розтину.
Як саме кваліфікували інцидент правоохоронці, наразі невідомо.
Дивіться відео з місця смерті молодого хлопця у Дніпрі: