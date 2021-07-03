Аварія сталася у ніч проти 3 липня у районі перехрестя вулиць Набережної Перемоги та Мандриківської.

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Що відомо про ДТП у Дніпрі

Приблизно о 3:00 автомобіль Toyota Yaris, за кермом якого була 30-річна жінка, рухався вулицею Набережної Перемоги. На перехресті з вулицею Мандриківської водійка розпочала маневр і випадково виїхала на зустрічку. У той момент вона влетіла у BMW, яке рухалося назустріч.

Удар був настільки сильний, що один з автомобілів відкинуло на кілька метрів. Авто вибухнуло загорілося. На оприлюднених у мережі відео видно, що обидві машини дуже пошкоджені.

Правоохоронці одразу ж відкрили кримінальне провадження за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху.

В якому стані постраждалі

Внаслідок ДТП водійка Toyota Yaris загинула на місці події. Травми отримали пасажир цього автомобіля, а також 38-річний водій та 4 пасажири автомобіля BMW. Загалом 5 постраждалих доставили в лікарню Мечникова. За даними медиків:

4 перебувають у середньому стані,

1 – у вкрай важкому.

Як написав телеграм-канал "Днепр Сейчас", один з пасажирів втік з лікарні й більше туди не повертався. Також відомо, що один з постраждалих впав у кому.



Водійка Toyota загинула на місці / Фото "Информатор Днепр"