У Дніпрі 8-класник отруївся алкоголем і потрапив до лікарні. Окрім інтоксикації, у нього були порізані передпліччя. Його матір у цей час випивала вдома й тепер їй загрожує покарання.

Підлітка госпіталізували до 6 клінічної лікарні. Однак, коли саме це трапилось – невідомо. До теми Чоловік споїв алкоголем 9-річного хлопчика: наслідки фатального відпочинку під Одесою – фото Більше про цей інцидент Як розповіла матір хлопця, в той вечір її син приходив і далі йшов гуляти.

Вона бачила, що він напідпитку, але не зважала на це.

Порізи на його руках вона помітила вже приблизно опівночі.

Хлопець сказав, що не пам'ятає, як вони з'явились і знову пішов гуляти.

Приблизно о пів на 4 ночі він знову повернувся та втратив свідомість.

Після цього жінка викликала швидку.

Хлопець не зміг пояснити лікарям, чому порізав руки. Яке покарання можливе Правоохоронці поспілкувалися з матір'ю та склали протокол за статтею про невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною та її виховання. Вона передбачає штраф від 850 до 1 700 гривень. Зверніть увагу! В одному з сіл Дальницької територіальної громади в Одеському районі 6-річний хлопчик знайшов на кладовищі горілку та отруївся нею. Він потрапив до лікарні, а його мамі виписали штраф.