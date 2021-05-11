Поки мати випивала: у Дніпрі 8-класник отруївся алкоголем і спробував порізати вени

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У Дніпрі 8-класник отруївся алкоголем і потрапив до лікарні. Окрім інтоксикації, у нього були порізані передпліччя. Його матір у цей час випивала вдома й тепер їй загрожує покарання.

Джерело:

"Наше місто"

Підлітка госпіталізували до 6 клінічної лікарні. Однак, коли саме це трапилось – невідомо.

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Більше про цей інцидент

  • Як розповіла матір хлопця, в той вечір її син приходив і далі йшов гуляти.
  • Вона бачила, що він напідпитку, але не зважала на це.
  • Порізи на його руках вона помітила вже приблизно опівночі.
  • Хлопець сказав, що не пам'ятає, як вони з'явились і знову пішов гуляти.
  • Приблизно о пів на 4 ночі він знову повернувся та втратив свідомість.
  • Після цього жінка викликала швидку.
  • Хлопець не зміг пояснити лікарям, чому порізав руки.

Яке покарання можливе

Правоохоронці поспілкувалися з матір'ю та склали протокол за статтею про невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною та її виховання. Вона передбачає штраф від 850 до 1 700 гривень.

Зверніть увагу! В одному з сіл Дальницької територіальної громади в Одеському районі 6-річний хлопчик знайшов на кладовищі горілку та отруївся нею. Він потрапив до лікарні, а його мамі виписали штраф.