Потерпілий звернувся до лікарні, де він має ходити на спостереження протягом 10 днів. Собака накинулась на нього 4 жовтня.

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Пес накинувся раптово

Чоловік хотів підійти до банківського терміналу, але там побачив агресивного собаку. Спочатку тварина не реагувала на нього. Проте, коли чоловік підійшов ближче, то пес раптово накинувся і вчепився в його ліву руку.

Потерпілий одразу звернувся до медиків. Тепер він має обстежуватися щонайменше 10 днів. Чоловік наголошує, що ця собака є бездомною. Проте її нібито використовують, як охорону, на місцевому базарі.



На чоловіка посеред вулиці накинувся пес / Фото з телеграму "Дніпро Оперативний"

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