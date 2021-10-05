У Дніпрі агресивний собака накинувся на перехожого: що з чоловіком

На Тополі в Дніпрі агресивний пес накинувся на чоловіка. Спочатку собака не реагував на перехожого. Проте згодом раптово накинувся на нього і вкусив за руку.

Потерпілий звернувся до лікарні, де він має ходити на спостереження протягом 10 днів. Собака накинувся на нього 4 жовтня.

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Пес накинувся раптово

Чоловік хотів підійти до банківського терміналу, але там побачив агресивного собаку. Спочатку тварина не реагувала на нього. Проте, коли чоловік підійшов ближче, то пес раптово накинувся і вчепився зубами в його ліву руку.

Потерпілий відразу ж звернувся до медиків. Тепер він має обстежуватися щонайменше 10 днів. Чоловік наголошує, що собака є бездомним. Проте тварину нібито використовують, як охоронця, на місцевому базарі.



На чоловіка посеред вулиці накинувся пес / Фото з телеграму "Дніпро Оперативний"

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