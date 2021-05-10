Святкувала 9 травня: в алкогольну кому впала 14-річна жителька Дніпра

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У Самарському районі Дніпра через вживання алкоголю до лікарні потрапила 14-річна дівчина. Юний організм не справився з випитим, тому вона впала в кому. Наразі її намагаються врятувати.

Джерело:

"Дніпро Оперативне"

Це трапилося 9 травня на вулиці Семафорній, ймовірно, дівчина святкувала День перемоги. Поки не повідомляють, з ким вона випивала.

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Детальніше про інцидент

  • На момент прибуття медиків дівчина вже була без свідомості.
  • Її не змогли привести до тями.
  • Дитину госпіталізували у важкому стані.
  • Після цього про це повідомили її батькам.
  • Наразі дівчина перебуває у 6 дитячій лікарні Дніпра. 

Місце розташування житлового масиву, де дівчина випивала / Карта Google

Зверніть увагу! В одному з сіл Дальницької територіальної громади в Одеському районі дитина знайшла на кладовищі горілку та отруїлася. 6-річний хлопчик потрапив до лікарні, а його мамі загрожує покарання. Про це 10 травня повідомили правоохоронці.