Святкувала 9 травня: в алкогольну кому впала 14-річна жителька Дніпра

У Самарському районі Дніпра через вживання алкоголю до лікарні потрапила 14-річна дівчина. Юний організм не справився з випитим, тому вона впала в кому. Наразі її намагаються врятувати.
Джерело:"Дніпро Оперативне"
Це трапилося 9 травня на вулиці Семафорній, ймовірно, дівчина святкувала День перемоги. Поки не повідомляють, з ким вона випивала.
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Детальніше про інцидент
- На момент прибуття медиків дівчина вже була без свідомості.
- Її не змогли привести до тями.
- Дитину госпіталізували у важкому стані.
- Після цього про це повідомили її батькам.
- Наразі дівчина перебуває у 6 дитячій лікарні Дніпра.
Місце розташування житлового масиву, де дівчина випивала / Карта GoogleЗверніть увагу! В одному з сіл Дальницької територіальної громади в Одеському районі дитина знайшла на кладовищі горілку та отруїлася. 6-річний хлопчик потрапив до лікарні, а його мамі загрожує покарання. Про це 10 травня повідомили правоохоронці.