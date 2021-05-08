У Дніпрі арештували чоловіка, який через вікно заліз у чужий будинок і побив дитину

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У Дніпрі правоохоронці арештували зловмисника, який 6 травня проник у приватний будинок, де перебував 12-річний хлопець. Чоловік побив дитину, забрав майно з помешкання та втік.

Джерело:

Нацполіція

Нападником виявився 42-річний місцевий мешканець Дніпра. За даними правоохоронців, раніше він вже мав судимості за майнові злочини. 

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Яке покарання загрожує зловмиснику

Слідчі 7 травня повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

За такі дії зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна.


У Дніпрі затримали зловмисника, який побив дитину / Фото Нацполіції

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Вже 8 травня Ленінський районний суд Дніпра обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. 

Пограбування у Дніпрі: що відомо

  • У Дніпрі в приватному секторі Новокодацького району 6 травня близько 10 ранку невідомий чоловік заліз у вікно чужого будинку.
  • На той момент у помешканні перебував 12-річний хлопець. Чоловік побив його, пограбував майно та втік. 
  • Внаслідок побиття дитина отримала тілесні ушкодження. 