Інцидент трапився на перехресті вулиць Яснополянська та Аеропортівська. про це повідомили у другій половині дня 8 липня. Який стан потерпілих – наразі невідомо.

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Авто рятувальників, яке знесло легковик / Фото "Дніпро оперативне"

Всі рухалися за правилами

Легковик рухався вулицею Яснополянській на зелений сигнал світлофора. Автомобіль екстреної служби їхав із ввімкненими сиренами та проблисковими маячками по Аеропортівській. Тому можна припустити, що все було відповідно до правил дорожнього руху.

На відео видно, що автомобіль рятувальників практично зніс легковик. Також помітно, що він рухався на досить великій швидкості.

Після цього ВАЗ відкинуло на узбіччя. У нього вибиті більшість вікон, а також сильно деформований корпус.

Аварія легковика та авто ДСНС: відео "Дніпро оперативне"