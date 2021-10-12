У Дніпрі авто збило 11-річного школяра на переході: фото та відео з місця аварії

У Дніпрі ввечері 12 жовтня легковик Ford здійснив наїзд на 11-річного школяра. Дитина в цей момент переходила дорогу по зебрі.

Це сталося на вулиці Воскресенська, 6, де пішохідний перехід є неконтрольованим. Туди одразу направили правоохоронців і швидку допомогу.

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Місце, де легковик збив дитину: дивіться відео "Інформатора"

Дитину відвезли в лікарню

Згодом повідомили, що травми в хлопчика були не надто серйозні. Проте його все ж доставили до обласної дитячої лікарні.

Правоохоронці, які прибули на місце події, одразу почали встановлювати обставини. Також вони опитали свідків і водія, який скоїв наїзд на дитину.

Через цю аварію перекрили частину дороги. Через це там тимчасово був ускладнений рух, що завдавало незручності іншим водіям.

Автомобіль Ford збив дитину / Фото "Інформатора"

Схожа подія нещодавно

22 вересня повідомили, що в Одесі на пішохідному переході збили підлітка. Легковик ВАЗ 2115 їхав на великій швидкості, тому удар був досить сильним.

У машини не лише потріскалося лобове скло, а й взагалі частково вибилося. Також був пошкоджений корпус транспорту.