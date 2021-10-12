У Дніпрі авто збило 11-річного школяра на переході: фото та відео з місця аварії
Джерело:"Інформатор"
У Дніпрі ввечері 12 жовтня легковик Ford здійснив наїзд на 11-річного школяра. Дитина в цей момент переходила дорогу по зебрі.
Це сталося на вулиці Воскресенська, 6, де пішохідний перехід є неконтрольованим. Туди одразу направили правоохоронців і швидку допомогу.
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Місце, де легковик збив дитину: дивіться відео "Інформатора"
Дитину відвезли в лікарню
Згодом повідомили, що травми в хлопчика були не надто серйозні. Проте його все ж доставили до обласної дитячої лікарні.
Правоохоронці, які прибули на місце події, одразу почали встановлювати обставини. Також вони опитали свідків і водія, який скоїв наїзд на дитину.
Через цю аварію перекрили частину дороги. Через це там тимчасово був ускладнений рух, що завдавало незручності іншим водіям.
Автомобіль Ford збив дитину / Фото "Інформатора"
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