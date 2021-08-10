У Дніпрі автомобіль з батьками збив мотоцикл з їх дитиною: фото

У Дніпрі на Метростроївській вулиці ввечері 9 серпня легковик збив мотоцикл. На останньому їхала молода пара.

Авто та мотоцикл їхали в одному напрямку. Коли мопед розвертався, Chevrolet збив його.

До речі У моторошній ДТП на Вінниччині загинула 20-річна вагітна: деталі та фото

Життя людей врятували шоломи

Молоді люди на мотоциклі були в шоломах. Тому й отримали лише садна та забої. Постраждалих забрала швидка.

У результаті на машині залишились подряпини та розбиті фари. На світлинах, що оприлюднили в мережі видно, що розбитий мотоцикл лежав обабіч дороги.



Подряпана автівка / Фото "Інформатор"

Дивіться відео з місця ДТП:



Місце ДТП / Фото "Інформатор"

У легковику могли бути батьки постраждалого

Зазначили, що водій та пасажир Chevrolet були родичами одного з потерпілих. Ба більше, у телеграм-каналі "Х**вый Днепр" пишуть, що в машині їхали батьки потерпілого.

У Києві водій збив пішохода з самокатом