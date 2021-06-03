Про цю подію розповіли 3 червня. Тіло 35-річного жителя Дніпра знайшли в лісосмузі.

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Чому його вбили

Цей чоловік зник минулої осені. Він планував їхати до батьків у село, однак так туди і не добрався. За даними правоохоронців чоловіка посадили в машину і вивезли за місто. Там його катували, а згодом і вбили.

Як розповідає сестра вбитого, він ніколи не торкався дітей, був спокійним і не пив алкоголь. Окрім цього жінка припустила, що зловмисникам вдасться уникнути покарання. Вона так вважає, оскільки двох із них вже випустили із СІЗО.

На суді 3 підозрюваних у вбивстві зізналися, що запідозрили вбитого у педофілії. Мовляв, він полював на 12-річну школярку. Також вони сказали, що до них звернулася мати дівчинки та показала листування з дорослим чоловіком. Ймовірно, там були докази того, що він її розбещував.

Чому це вважають помстою