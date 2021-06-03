Про цю подію розповіли 3 червня. Тіло 35-річного жителя Дніпра знайшли в лісосмузі.
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Чому його вбили
Цей чоловік зник минулої осені. Він планував їхати до батьків у село, однак так туди і не добрався. За даними правоохоронців чоловіка посадили в машину і вивезли за місто. Там його катували, а згодом і вбили.
Як розповідає сестра вбитого, він ніколи не торкався дітей, був спокійним і не пив алкоголь. Окрім цього жінка припустила, що зловмисникам вдасться уникнути покарання. Вона так вважає, оскільки двох із них вже випустили із СІЗО.
На суді 3 підозрюваних у вбивстві зізналися, що запідозрили вбитого у педофілії. Мовляв, він полював на 12-річну школярку. Також вони сказали, що до них звернулася мати дівчинки та показала листування з дорослим чоловіком. Ймовірно, там були докази того, що він її розбещував.
Чому це вважають помстою
- Один із трьох затриманих за підозрою в цьому вбивстві є батько 11-річного Родіона Волкова.
- Тіло цього хлопчика виявили в закинутій будівлі.
- Слідчі встановили, що його 16 травня 2020 року зґвалтували та вбили.
- Згодом вбивцю хлопчика знайшли та затримали.
- Ним виявився 59-річний чоловік, який кілька разів сидів у в’язниці за крадіжки.
- Згодом він зізнався в скоєному.