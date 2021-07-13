Забив лопатою до смерті: у Дніпрі бездомний вбив свого знайомого
Джерело:"Інформатор"
У Дніпрі безпритульний вбив чоловіка лопатою. Тіло жертви знайшли на вулиці Каштановій в заростях кущів і дерев.. Особу загиблого швидко встановили. Це був теж безхатченко.
Обличчя чоловіка було вкрито саднами та гематомати. Його тіло знайшли в неділю, 11 липня. Поліція нараз не підтвердила цю інформацію.
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Бив руками, ногами й лопатою
Бездомний зломав іншому безхатьку щонайменше 8 ребер з правого боку, лопатку, стегно, а також череп.
Зловмисник повідомив, що вони зі знайомим разом випивали. Пізніше між чоловіками виникла суперечка. Через це один із них почав бити другого руками, ногами, а також лопатою, яка стояла поруч. Незабаром потерпілий помер.Тоді чоловік сховав труп у кущах. Правоохоронці вилучили лопату, якою вбили бездомного.
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