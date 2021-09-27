Звільнити бідолашну з неволі у власному домі вдалося лише поліції. Її викликали за адресою тупик Гайовий.

Актуальне У Білій Церкві роздягнений малюк шукав матір на вулиці, поки та розважалася

На сполох забила сестра

До правоохоронців із проханням про допомогу звернулася сестра вимушеної бранки. Вона й розповіла, що жінку насильно утримує під замком 47-річний син, який має проблеми з психікою.

За словами заявниці, вона заглянула у вікно будинку бабусі й побачила, як зловмисник кричить на стареньку, хоча та просто лежить на ліжку.

Поліція розбирала барикади

Прибувши на виклик, правоохоронці заходилися розбирати барикади, якими перекрив вхід до будинку хворий чоловік. Він стягнув до дверей різні речі, стільці й переплів це все мотузками.

Літня жінка у цей час кричала із хати, благаючи про допомогу. Зрештою поліції таки вдалося звільнити бранку.

Що стосується її сина, то він продовжив поводити себе неадекватно. Чоловік нібито говорив усіляку нісенітницю та розмовляв сам із собою. Зрештою, до нього викликали бригаду медиків.

На Львівщині шизофренік убив матір

У Самборі вчитель, який хворів на шизофренію, задушив власну матір і провів два тижні з її тілом у квартирі. Аби розкрити злочин і затримати чоловіка, поліції довелося проводити цілу спецоперацію.