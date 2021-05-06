До кінця 2021 року у Дніпрі запустять ще один тролейбусний маршрут від вулиці Космічної до житлового масиву Придніпровський. Наразі на набережній облаштовують "кишені" для заїзду.

На вулиці Перемоги тривають ремонтні роботи. Тролейбусну лінію планують облаштувати до грудня 2021 року. До теми У Дніпрі значно подорожчає паркування: місто поділили на 4 зони Де зараз проходять ремонтні роботи Зараз комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" облаштовує зупинки та кишені для заїзду по Набережній Перемоги. Зараз роботи тривають біля будинків № 118, 124, 128, 130, 134, 146 і 154. Зверніть увагу! У Дніпрі запустять ще один тролейбусний маршрут до передмістя Дніпра – село Підгородне. Точна дата запуску ще не відома, оскільки є складнощі з технічною стороною його реалізації – електромережа для тролейбусів за містом переривається. Тому доведеться залучати тролейбуси з електричним акумулятор, щоб вони могли подолати 6 – 7 кілометрів без електромережі.