У Дніпрі буде ще один тролейбусний маршрут на набережній Перемоги

До кінця 2021 року у Дніпрі запустять ще один тролейбусний маршрут від вулиці Космічної до житлового масиву Придніпровський. Наразі на набережній облаштовують "кишені" для заїзду.
Джерело:"Днепр Сейчас"
На вулиці Перемоги тривають ремонтні роботи. Тролейбусну лінію планують облаштувати до грудня 2021 року.
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Де зараз проходять ремонтні роботи
Зараз комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" облаштовує зупинки та кишені для заїзду по Набережній Перемоги.
Зараз роботи тривають біля будинків № 118, 124, 128, 130, 134, 146 і 154.Зверніть увагу! У Дніпрі запустять ще один тролейбусний маршрут до передмістя Дніпра – село Підгородне. Точна дата запуску ще не відома, оскільки є складнощі з технічною стороною його реалізації – електромережа для тролейбусів за містом переривається. Тому доведеться залучати тролейбуси з електричним акумулятор, щоб вони могли подолати 6 – 7 кілометрів без електромережі.