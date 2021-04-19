Змія залізла до ванної кімнати: у Дніпрі швабра врятувала життя людей – фото

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У Новокодацькому районі Дніпра до ванної кімнати приватного житлового будинку 18 квітня залізла змія. Туди викликали рятувальників. Поки вони не приїхали, плазуна тримали шваброю.

Джерело:

ДСНС Дніпропетровщини

Це трапилося на вулиці Електрозварювальній. Тварину помітили вчасно, тому ніхто не постраждав.

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Детальніше про інцидент

  • Довжина змії сягала пів метра.
  • Вона залізла у ванну. 
  • Коли 5 рятувальників прибули на виклик, жителька дому ще тримала тварину.
  • Один із надзвичайників зловив плазуна спеціальним інструментом для вилову.
  • Згодом змію вивезли за межі міста.
  • А з жителями будинку провели бесіду щодо застережень та заходів безпеки, у разі виявлення плазунів.


Рятувальник дістає змію з ванни / Фото ДСНС Дніпропетровщини

Зверніть увагу! У Києві 9 квітня на вулиці Клавдіївській розгулював нетверезий чоловік, навколо шиї якого обвились 2 змії. При цьому він поводився агресивно та чіплявся до перехожих. Більше про цю подію – за посиланням