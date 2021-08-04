Про подію розповідає мешканка цього будинку. Вона каже, що неодноразово запитувала будівельників, чому вони знесли дах. Але ті лише відмовчуються. Поліція не реагувала на її звернення.

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Просто накрили плівкою

На верхньому поверсі будинку проводять ремонт у квартирі. Там робітники звалили дах. На місці утворилась величезна діра, яку накрили поліетиленом.

Мешканка розповідає, що через це в будівлю проникає дощ. На підлозі видно сліди від калюж, які залишилися внаслідок зливи. Від цього будинок почав руйнуватися як зверху, так і знизу. В одній із квартир вже обвалилася стеля.

Одного разу жінка вирішила ще раз спитати будівельників, нащо вони це зробили. Але цього разу робітники нецензурно лаялись і штовхнули її дошкою. Після цього вони просто віднесли всі інші матеріали, які залишились від даху, у своє авто.



У Дніпрі будівельники незаконно звалили дах у житловому будинку / Скриншот відео

В іншому будинку теж нашкодили

Мешканець сусіднього будинку №21 Андрій Коваленко зазначає, що робітники під час ремонту перемістили водовідведення. Як наслідок, утворилася тріщина і затопило балкон його квартири.

Чоловік підкреслює, що будинок на вулиці Олексієнко руйнують. Адже будівлі понад 100 років. Працівники не подумали про це і добудували новий верх. Через це змінився нахил решти даху. І, якщо подивитись уважно, то видно, що стіна теж нахилилася. Вона будь-коли може впасти на перехожих.



Жителі будинку скаржаться, адже будівля тепер в аварійному стані / Скриншот відео

Поліція все ж приїхала

Варто зазначити, будівельники роблять ремонт незаконно. Вони не надали жодних документів чи дозволів працівникам "Житсервісу-5". Також невідомо, чи робітники є власниками квартири.

Зараз цю ситуацію вирішує поліція. Вона прийняла заяву від мешканців будинку та комунального підприємства "Житсервіс-5". Проте ніхто не знає, скільки часу буде тривати слідство. Люди хвилюються, бо вже після першої грози вони можуть постраждати.

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Поліція все ж приїхала, триває слідство / Скриншот відео