Летіла цегла: у Дніпрі будівельники незаконно знесли дах житлового будинку

На вулиці Надії Олексієнко в будинку №26 у Дніпрі будівельники звалили дах. Як наслідок, будівля в аварійному стані. Вона будь-коли може впасти на людей. Будівельники зробили це незаконно, тому що відповідних дозволів не мали.

Про подію розповідає мешканка цього будинку. Вона каже, що неодноразово запитувала будівельників, чому вони знесли дах. Але ті лише відмовчуються. Поліція не реагувала на її звернення.

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Просто накрили плівкою

На верхньому поверсі будинку проводять ремонт у квартирі. Там робітники звалили дах. На місці утворилась величезна діра, яку накрили поліетиленом.

Мешканка розповідає, що через це в будівлю проникає дощ. На підлозі видно сліди від калюж, які залишилися внаслідок зливи. Від цього будинок почав руйнуватися як зверху, так і знизу. В одній із квартир вже обвалилася стеля.

Одного разу жінка вирішила ще раз спитати будівельників, нащо вони це зробили. Але цього разу робітники нецензурно лаялись і штовхнули її дошкою. Після цього вони просто віднесли всі інші матеріали, які залишились від даху, у своє авто.



У Дніпрі будівельники незаконно звалили дах у житловому будинку / Скриншот відео

В іншому будинку теж нашкодили

Мешканець сусіднього будинку №21 Андрій Коваленко зазначає, що робітники під час ремонту перемістили водовідведення. Як наслідок, утворилася тріщина і затопило балкон його квартири.

Чоловік підкреслює, що будинок на вулиці Олексієнко руйнують. Адже будівлі понад 100 років. Працівники не подумали про це і добудували новий верх. Через це змінився нахил решти даху. І, якщо подивитись уважно, то видно, що стіна теж нахилилася. Вона будь-коли може впасти на перехожих.



Жителі будинку скаржаться, адже будівля тепер в аварійному стані / Скриншот відео

Поліція все ж приїхала

Варто зазначити, будівельники роблять ремонт незаконно. Вони не надали жодних документів чи дозволів працівникам "Житсервісу-5". Також невідомо, чи робітники є власниками квартири.

Зараз цю ситуацію вирішує поліція. Вона прийняла заяву від мешканців будинку та комунального підприємства "Житсервіс-5". Проте ніхто не знає, скільки часу буде тривати слідство. Люди хвилюються, бо вже після першої грози вони можуть постраждати.

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Поліція все ж приїхала, триває слідство / Скриншот відео