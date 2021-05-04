На території приватної автостоянки у Дніпрі з'явився прапор із зображенням Сталіна. Наразі невідомо, хто вивісив величезний стяг, але цю людину вже розшукує поліція.

На прапор зі Сталіним звернув увагу місцевий мешканець та співробітник Дніпропетровського національного історичного музею Ігор Куліковський. Він опублікував відповідні фото на своїй фейсбук-сторінці.

Нещодавно В Одесі затримали чоловіка з комуністичною символікою

Прапор зі Сталіним у Дніпрі

Стяг із "вождем" з'явився на вулиці з милозвучною назвою Калинова. Автор поста іронічно зазначив: "У Дніпрі на будівлі охорони автостоянки причепили фла... зна... пра… Короче, хрінь якусь повісили".

Учасниця громадської ради при Дніпровській міській раді Ольга Волкова зауважила: прапор встиг провисіти на будівлі два дні.

Незабаром після появи постів у соцмережах за цією адресою навідалися поліцейські, пише видання "Відкритий". Вони поспілкувалися з охоронцем автостоянки, проте так і не дізналися, хто вивісив заборонену символіку. Чоловік запевняв, що не мав до цього жодного стосунку.



Охоронець розповів, що не знає, як прапор з'явився на будівлі / Фото з opentv.media

Користувачі повідомляють, що прапор уже зняли. До того ж наразі намагаються з'ясувати, хто причетний до цього інциденту.

Заборонена комуністична символіка в Україні

Верховна Рада 9 квітня 2015 року ухвалила пакет законів про декомунізацію.

Відтоді боротьба з радянським минулим стала частиною офіційної політики України.

По всій території України забороняється виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного режиму.

Порушникам закону загрожує обмеження волі на термін до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.

Українське законодавство, зокрема, забороняє: