У Дніпрі на будівлі вивісили величезний прапор зі Сталіним

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На території приватної автостоянки у Дніпрі з'явився прапор із зображенням Сталіна. Наразі невідомо, хто вивісив величезний стяг, але цю людину вже розшукує поліція.

Джерело:

фейсбук Ігоря Куліковського

На прапор зі Сталіним звернув увагу місцевий мешканець та співробітник Дніпропетровського національного історичного музею Ігор Куліковський. Він опублікував відповідні фото на своїй фейсбук-сторінці.

Нещодавно В Одесі затримали чоловіка з комуністичною символікою

Прапор зі Сталіним у Дніпрі

Стяг із "вождем" з'явився на вулиці з милозвучною назвою Калинова. Автор поста іронічно зазначив: "У Дніпрі на будівлі охорони автостоянки причепили фла... зна... пра… Короче, хрінь якусь повісили". 

Учасниця громадської ради при Дніпровській міській раді Ольга Волкова зауважила: прапор встиг провисіти на будівлі два дні.

Незабаром після появи постів у соцмережах за цією адресою навідалися поліцейські, пише видання "Відкритий".  Вони поспілкувалися з охоронцем автостоянки, проте так і не дізналися, хто вивісив заборонену символіку. Чоловік запевняв, що не мав до цього жодного стосунку.


Охоронець розповів, що не знає, як прапор з'явився на будівлі / Фото з opentv.media

Користувачі повідомляють, що прапор уже зняли. До того ж наразі намагаються з'ясувати, хто  причетний до цього інциденту. 

Заборонена комуністична символіка в Україні

  • Верховна Рада 9 квітня 2015 року ухвалила пакет законів про декомунізацію.
  • Відтоді боротьба з радянським минулим стала частиною офіційної політики України.
  • По всій території України забороняється виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного режиму.
  • Порушникам закону загрожує обмеження волі на термін до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.

Українське законодавство, зокрема, забороняє:

  • герби та прапори СРСР, УРСР;
  • серп і молот, а також серп і молот у співвідношенні із п'ятикутною зіркою;
  • гімн СРСР, а так само гімни радянських республік;
  • символіку комуністичної партії;
  • комуністичні гасла та цитати радянських керівників;
  • георгіївську стрічку;
  • зображення лідерів фашистського руху тощо.