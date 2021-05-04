У Дніпрі на будівлі вивісили величезний прапор зі Сталіним

На території приватної автостоянки у Дніпрі з'явився прапор із зображенням Сталіна. Наразі невідомо, хто вивісив величезний стяг, але цю людину вже розшукує поліція.
Джерело:фейсбук Ігоря Куліковського
На прапор зі Сталіним звернув увагу місцевий мешканець та співробітник Дніпропетровського національного історичного музею Ігор Куліковський. Він опублікував відповідні фото на своїй фейсбук-сторінці.
Нещодавно В Одесі затримали чоловіка з комуністичною символікою
Прапор зі Сталіним у Дніпрі
Стяг із "вождем" з'явився на вулиці з милозвучною назвою Калинова. Автор поста іронічно зазначив: "У Дніпрі на будівлі охорони автостоянки причепили фла... зна... пра… Короче, хрінь якусь повісили".
Учасниця громадської ради при Дніпровській міській раді Ольга Волкова зауважила: прапор встиг провисіти на будівлі два дні.
Незабаром після появи постів у соцмережах за цією адресою навідалися поліцейські, пише видання "Відкритий". Вони поспілкувалися з охоронцем автостоянки, проте так і не дізналися, хто вивісив заборонену символіку. Чоловік запевняв, що не мав до цього жодного стосунку.
Охоронець розповів, що не знає, як прапор з'явився на будівлі / Фото з opentv.media
Користувачі повідомляють, що прапор уже зняли. До того ж наразі намагаються з'ясувати, хто причетний до цього інциденту.
Заборонена комуністична символіка в Україні
- Верховна Рада 9 квітня 2015 року ухвалила пакет законів про декомунізацію.
- Відтоді боротьба з радянським минулим стала частиною офіційної політики України.
- По всій території України забороняється виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного режиму.
- Порушникам закону загрожує обмеження волі на термін до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.
Українське законодавство, зокрема, забороняє:
- герби та прапори СРСР, УРСР;
- серп і молот, а також серп і молот у співвідношенні із п'ятикутною зіркою;
- гімн СРСР, а так само гімни радянських республік;
- символіку комуністичної партії;
- комуністичні гасла та цитати радянських керівників;
- георгіївську стрічку;
- зображення лідерів фашистського руху тощо.