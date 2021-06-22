Вода у домівках та на подвір'ях: в Україні негода наробила лиха

На Буковині та у місті Дніпро дощовими потоками води затопило приватні будинки та домогосподарства. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.

У Чернівецькому районі затопило дощовими потоками 80 житлових будинків одразу в 8 населених пунктах. Також вода опинилась на 217 присадибних ділянках у 17 селах та містечках.

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Пошкоджені дороги місцевого значення та мости

Через негоду пошкодило навіть дороги місцевого значення довжиною 30 кілометрів. Також постраждало дорожнє покриття 19 мостів в 29 населених пунктах.

Рятувальники за 21 червня відкачали воду (2 тисячі 560 кубометрів) з підвалів та колодязів. Наслідки негоди допомагали долати понад 70 працівників ДСНС та 35 одиниць техніки.

У Дніпрі досі підтоплені більше ніж 10 житлових будинків

Клопотів дощі наробили у Дніпрі. Вже протягом кількох днів у Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах міста залишаться підтопленими 14 житлових будинків та 49 дворів. Працівники ДСНС лише за добу відкачали більше ніж 43 тисячі кубометрів води.

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Що прогнозують синоптики

Тим часом метеорологи кажуть, що затяжні дощі нікуди не дінуться з України. 22 червня більшість регіонів потерпатимуть від гроз. Ймовірно, що без опадів обійдуться на Сході та Півдні. Попри це – буде дуже спекотно. В середньому стовпчики термометрів піднімуться до +30…+32 градусів.