Інцидент стався вдень 14 жовтня у житловому масиві Західний. 13-річна учениця сьомого класу школи №91 вистрибнула з вікна 6 поверху та вижила.

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Постраждалій доведеться зробити вкрай складну та коштовну операцію.

Багато переломів та черепно-мозкова травма

За попередніми даними, школярка конфліктувала з батьками через погані оцінки.

Після сварки дівчинка вирішила накласти на себе руки та стрибнула з висоти.

Дивом школярка вижила. Її з дуже важкими травмами госпіталізували до реанімації Обласної дитячої клінічної лікарні.

Медики діагностували у постраждалої закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом стегна зі зміщенням, зміщення хребта, перелом ребер та перелом таза під питанням.

Стан школярки лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

На місці події працювали слідчі. Як саме правоохоронці кваліфікували інцидент, наразі невідомо.