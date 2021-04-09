У Дніпрі вводили обмеження на пільговий проїзд у громадському транспорті наприкінці березня . Окружний суд 8 квітня скасував це рішення.

Комісія ТЕБ і НС 22 березня запровадила обмеження для пільговиків – вони могли користатися транспортом безоплатно лише з 10 до 15 години. Місцевий уряд планував, що вони діятимуть до 13 квітня.

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Що відомо про скасування обмежень

До суду звернулось двоє жителів Дніпра 30 березня.

Вони вимагали скасувати запроваджені раніше обмеження.

8 квітня суд задовільнив їхні вимоги в повному обсязі.

Він визнав протиправним і нечинним один з пунктів протоколу комісії, що стосувався саме транспорту під час карантину.

Судові витрати має компенсувати Дніпровська міська рада – уряд має повернути позивачам 908 гривень.

Рішення суду набере чинності через 30 днів, якщо Дніпровська міськрада не подасть апеляцію.



Рішення суду в Дніпрі / Фото з телеграм-каналу "Х**вий Днепр"



Рішення суду в Дніпрі / Фото з телеграм-каналу "Х**вий Днепр"

Важливо! За минулу добу, 8 квітня, в України зареєстрували майже 20 тисяч хворих на коронавірус. Найбільша кількість інфікованих на Дніпропетровщині – 1 665 випадків. Але попри це, місто не перебуває в червоній зоні.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу