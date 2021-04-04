Вулицями Дніпра розгулював "молодий лев": курйозні фото, відео

Мешканець Дніпра одягнув свого домашнього улюбленця як лева та прогулявся з ним у місті. Так чоловік вирішив пожартувати з нагоди 1 квітня.
Джерело:фейсбук Сергія Клепача
Відповідні кадри Сергій Клепач опублікував у фейсбуці. "На прогулянці з левеням", – підписав він публікацію з фотографіями.
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За словами дніпрянина, не всі містяни одразу розуміли, що перед ними – собака. Поки не бачили, що грива є штучною, навіть боялися підходити.
На відео, оприлюдненому Клепачем у мережі, "цар звірів" знайомиться зі своїми "підданими", тобто з іншими собаками. Порода "левеняти" – ріджбек.
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"Лев" на прогулянці / Фото Сергія Клепача
Відзначимо, що користувачам мережі сподобалася ця першоквітнева витівка. "Класно придумав, так красиво вийшло", – пишуть Клепачу в коментарях до допису.
А у Харкові – справжній лев
Водночас Саїд Джавід, який є депутатом Харківської міськради від ОПЗЖ, справді має лева. Відповідну інформацію він вказав у своїй декларації у розділі "рухоме майно".
Політик часто публікує у соцмережах світлини з домашнім улюбленцем. "Мій хижак. Мій красунчик. Я йому і мама, і тато, адже він виріс на моїх руках", – підписав він одну з фотографій.