В одній із маршруток Дніпра 18 липня стався гучний інцидент – кілька пенсіонерок і неврівноважений чоловік вступили в перепалку з жінкою та сильно її побили.

Детальніше про побиття жінки в маршрутці Дніпра

Як розповів очільник профспілки перевізників Дніпра Михайло Тонконогий, інцидент трапився у маршрутці №101. Дівчина заплатила за два місця та не хотіла, аби поруч ще хтось сидів. За словами очевидців, до неї повинен був хтось підсісти, а дехто стверджує, що від жінки було чутно запах спиртного, пише "Інформатор".

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Зрештою найбільше обурилися пенсіонерки. Літні жінки вирішили, що це недозволена розкіш – займати два місця. Тому одна з них демонстративно сіла поруч, наплювавши на прохання, і не менш демонстративно почала читати книгу.

У підсумку спалахнула словесна перепалка – старші пасажирки почали ображати молодшу жінку, плювалися, лаялися матом. А згодом до суперечки приєднався неадекватний чоловік, який підійшов до дівчини та вдарив її тричі в обличчю кулаком, після чого молода жінка вдарилася об перила та скло головою. Крім того, до застосування сили долучалися кілька інших пасажирів – вони тягли пасажирку за волосся.

Але на цьому інцидент не завершився. На останок жінку витягли з маршрутки, побивши та розірвавши футболку. За неї спробувала заступитися лише одна жінка. Натомість водій та інші пасажири мовчали. Не викликали на місце події і правоохоронців.

Пенсіонерки накинулися з кулаками на молодшу жінку в маршрутці Дніпра: відео

Інша версія конфлікту

Одна з пасажирок, які їхала в салоні, розповіла, то потерпіла не сплатила за проїзд і першою почала ображати людей, що сиділи в маршрутці. Вона переконує, що молода жінка була сильно п'яною та під час конфлікту вдарила ногою по голові жінку похилого віку.

Щодо дій чоловіка, за словами очевидиці, той нібито спершу попросив пасажирку поводитися гідно та не матюкатися, але зрештою не стримався та вдарив її.

Очевидиця додала, що вона зателефонувала в поліцію після того, як жінку вивели, але чекати на приїзд правоохоронців не стала.

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Початок конфлікту у маршрутці Дніпра та, як наслідок, побиття жінки: відео

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