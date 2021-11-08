У Дніпрі чоловік побив співмешканку з 2-місячним малюком на руках: дитина в лікарні

49-річний чоловік у Дніпрі бив свою співмешканку, яка тримала 2-місячне немовля на руках. Дитина впала на підлогу й серйозно травмувала голову.

Чоловік побив матір з дитиною 7 листопада. Потерпілих відвезли до дитячої обласної лікарні на Космічній.

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Побив під час сварки

Малюк постраждав під час конфлікту батьків. Від завданих травм його 28-річна мати не втрималася і впала на підлогу разом із немовлям.

Дитину терміново госпіталізували до відділення нейрохірургії з важкими травмами голови. Попередньо в малюка діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку 1-го ступеня, перелом лівої тім'яної кістки та забій м'яких тканин голови.

Чоловіка, який влаштував побиття, доставили у відділення поліції. Відомо, що він – ромської національності.

Що кажуть у поліції

Поліція журналістам 24 каналу в коментарі розповіла, що конфлікт справді відбувся. Правоохоронці внесли інцидент до Єдиного обліку заяв і повідомлень за статтею "необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження".

Відомо, що мати дитини до того ж перебуває на обліку в ювенальної поліції.

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