У Дніпрі чоловік побив співмешканку з 2-місячним малюком на руках: дитина в лікарні
Джерело:"Дніпро Оперативний"
49-річний чоловік у Дніпрі бив свою співмешканку, яка тримала 2-місячне немовля на руках. Дитина впала на підлогу й серйозно травмувала голову.
Чоловік побив матір з дитиною 7 листопада. Потерпілих відвезли до дитячої обласної лікарні на Космічній.
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Побив під час сварки
Малюк постраждав під час конфлікту батьків. Від завданих травм його 28-річна мати не втрималася і впала на підлогу разом із немовлям.
Дитину терміново госпіталізували до відділення нейрохірургії з важкими травмами голови. Попередньо в малюка діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку 1-го ступеня, перелом лівої тім'яної кістки та забій м'яких тканин голови.
Чоловіка, який влаштував побиття, доставили у відділення поліції. Відомо, що він – ромської національності.
Що кажуть у поліції
Поліція журналістам 24 каналу в коментарі розповіла, що конфлікт справді відбувся. Правоохоронці внесли інцидент до Єдиного обліку заяв і повідомлень за статтею "необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження".
Відомо, що мати дитини до того ж перебуває на обліку в ювенальної поліції.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-128.htm
Схожий випадок на Білоцерківщині
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