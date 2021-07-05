У Дніпрі чоловік покусав поліцейського та побив жінку з немовлям: відео

На проспекті Героїв у Дніпрі чоловік побив жінку, яка тримала в руках немовля. Потім він кидався на поліцію з ножем. Коли не вдалося нікого порізати, вкусив патрульного.

Інцидент трапився поряд із 31 будинком проспекту вночі 5 липня. Згодом у мережі оприлюднили відео затримання зловмисника.

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Вдарив жінку 3 рази

Очевидці повідомили, що затриманий був напідпитку. Він сварився та погрожував вбивством дружині, яка тримала кількамісячну дитину.

Після цього 3 рази вдарив жінку. Один з ударів був об лавку.

По приїзду патрульні вилучили у гармидерника 3 ножі. Також йому на руки оділи кайданки. Під час затримання зловмисник прокусив одному з правоохоронців ногу. Наскільки глибокою була рана – невідомо.

На відео затримання видно, що чоловік весь час кричить. Спершу він вигукував "поможіть, б'ють". Коли патрульні частково зняли його шорти, ймовірно, щоб забрати ножі – кричав "роздягають".

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