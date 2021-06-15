Це трапилося 13 червня на вулиці Синельниківська, 9. До поліції звернулися інші жильці будинку.

Важливо Вогонь перекинувся на сусідні поверхи: у Харкові спалахнув житловий будинок – відео

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  • До правоохоронців звернулися, оскільки в будинку було сильне задимлення.
  • По прибуттю поліцейські встановили звідки йде дим.
  • Коли постукали у квартиру, виявилось, що розпалив вогнище 59-річний чоловік.
  • Він готував їжу на відкритому вогні та не дотримувався правил пожежної безпеки.
  • Виявилось, що напередодні в нього відімкнули газопостачання.
  • Це зробили через борги за комунальні послуги.
  • Зі зловмисником провели профілактичну бесіду.
  • Йому пояснили, чому такі дії можуть бути небезпечними.