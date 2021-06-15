Це трапилося 13 червня на вулиці Синельниківська, 9. До поліції звернулися інші жильці будинку.
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- До правоохоронців звернулися, оскільки в будинку було сильне задимлення.
- По прибуттю поліцейські встановили звідки йде дим.
- Коли постукали у квартиру, виявилось, що розпалив вогнище 59-річний чоловік.
- Він готував їжу на відкритому вогні та не дотримувався правил пожежної безпеки.
- Виявилось, що напередодні в нього відімкнули газопостачання.
- Це зробили через борги за комунальні послуги.
- Зі зловмисником провели профілактичну бесіду.
- Йому пояснили, чому такі дії можуть бути небезпечними.