Житель Дніпра розпалив багаття у квартирі: відімкнули газопостачання

Житель житлового масиву "Північний" у Дніпрі розпалив вогнище у власній квартирі. Він це зробив, щоб приготувати їжу. Коли до нього прийшли правоохоронці, пояснив свої дії відімкненням газу.
Це трапилося 13 червня на вулиці Синельниківська, 9. До поліції звернулися інші жильці будинку.
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- До правоохоронців звернулися, оскільки в будинку було сильне задимлення.
- По прибуттю поліцейські встановили звідки йде дим.
- Коли постукали у квартиру, виявилось, що розпалив вогнище 59-річний чоловік.
- Він готував їжу на відкритому вогні та не дотримувався правил пожежної безпеки.
- Виявилось, що напередодні в нього відімкнули газопостачання.
- Це зробили через борги за комунальні послуги.
- Зі зловмисником провели профілактичну бесіду.
- Йому пояснили, чому такі дії можуть бути небезпечними.