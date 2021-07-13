Чоловік з жінкою пили разом удома та потім почали сваритися. Інцидент трапився 12 липня. Поліція ще не підтвердила цю інформацію.

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Тіло жінки знайшли сильно пошкодженим. За результатами експертизи, потерпіла померла ще до того, як зловмисник кинув її в колодязь. Тривають слідчі дії.

Що каже чоловік

35-річного чоловіка відвезли у відділок. Там він розповів, що між ними виник конфлікт, коли ті пили алкоголь.

Підозрюваний почав бити жінку по голові та по тілу. Внаслідок травм вона померла одразу. Потім він вирішив приховати сліди злочину та кинув тіло в колодязь. Жінці було 35 років.

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