Інцидент стався на вулиці Космічній у Соборному районі. На місце події правоохоронці прибули близько 03:00.

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За даними поліції, 23-річний чоловік декілька разів вистрілив з травматичного пістолета у бік 2 чоловіків. Постраждалих госпіталізували.

Наразі триває розслідування, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Стрілка затримали. Йому можуть повідомити про підозру вже найближчим часом.

Стрілянина в Україні: останні новини

  • У Хмельницькому чоловік у власний День народження відкрив з револьвера вогонь по перехожих. Внаслідок інциденту чоловік отримав поранення руки та ноги. Горе-стрілка ув'язнили на 4 роки.
  • У Дніпрі 18-річний хлопець заради цікавості стріляв зі стартового пістолета. Правоохоронцям порушник розповів, що хотів просто перевірити роботу пістолета.
  • В Одесі росіянин відкрив вогонь у повітря. До приїзду правоохоронців чоловік встиг зробити 8 пострілів.
  • У Миколаєві підлітки влаштували масову бійку. Під час інциденту пролунали декілька пострілів. Як наслідок, постраждала одна людина.